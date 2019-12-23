Yılbaşı sofralarındaki tehlike: Açıkta satılan bu ürünlere dikkat!

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez sağlıklı atıştırmalıklarından kuruyemişler, yemeklerin lezzetini arttırmak için kullandığımız baharatlar ve birbirinden farklı tariflerle hazırlanan bakliyatlı mezeler yılbaşı sofralarında ilk sırada yer alacak. Yılbaşı sofraları için alışverişe çıkacaklara Samim Saner önemli püf noktalarını şu şekilde sıraladı;

AFLATOKSİN EN BÜYÜK TEHLİKE

Yılbaşı ile kuruyemiş, kuru meyve ve bakliyat satışları artış gösteriyor. Tüketiciler, tazelik ya da organik algısı nedeniyle açıkta satılan ürünlere yöneliyor. Oysa ki açıkta satılan bu kategorideki ürünler, uygun koşullarda kurutulmamış ve muhafaza edilmemiş ise üzerinde çoğunlukla gözle görülmeyen bir küflenme oluşuyor ve bu küf, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir numaralı kanserojen olarak belirlediği aflatoksin denilen toksini üretiyor. Saner, aflatoksinin karaciğer kanserine davetiye çıkardığına dikkat çekerek açıkta satılan, nerede, kimin tarafından üretildiği belli olmayan, üzerinde tavsiye edilen tüketim tarihi bulunmayan ürünleri satın almamak gerektiğini belirtti.

NE ALMALI?

Kuruyemiş, baharat ve bakliyat gibi ürünleri satın alırken mutlaka ürünlerin resmi kontrollerden geçmiş olduğundan emin olun, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli olan ürünleri tercih edin.

Yılbaşında özellikle tercih edilen karışık kuruyemişler, badem, fındık, leblebi gibi kuruyemişlerle baharat ve bakliyatlardaki ambalaj, hijyenik olarak el değmeden üretilen ürünü tüketicilere ulaşana kadar dış etkenlere karşı korurur.

Samim Saner, bu maddelere dikkat edilmesi aflatoksin küfünün yol açabileceği karaciğer kanserinden korunmak anlamına da geliyor diyerek tüketicileri uyardı.