“Sessiz düşman” olarak da bilinen yüksek tansiyon değerleri genellikle hiçbir belirti göstermez ve yıllar içerisinde gelişme eğilimindedir. Yüksek tansiyon ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve kalp hastalığı, felç ve ölüm riskini artırır. Yüksek tansiyonun akut nedenleri arasında stres önemli bir yere sahiptir, ancak kendi başına olabilir veya böbrek hastalığı gibi altta yatan bir durumdan kaynaklanabilir. Şimdi, Yüksek tansiyon için hangi bölüme/doktora gidilir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Tansiyon değerleri tehlikeli bir şekilde yüksek seviyelere ulaşsa bile, tansiyonu yüksek olan kişilerin hiçbirinde belirti veya semptom yoktur. Yüksek tansiyonu olan birkaç kişinin baş ağrısı, nefes darlığı veya burun kanaması olabilir, ancak bu belirti ve semptomlar spesifik değildir ve genellikle yüksek tansiyon şiddetli veya yaşamı tehdit edici bir aşamaya ulaşana kadar ortaya çıkmaz.

YÜKSEK TANSİYON NEDENLERİ

İki tür yüksek tansiyon vardır.

Birincil (esansiyel) hipertansiyon

Çoğu yetişkin için, yüksek tansiyonun tanımlanabilir bir nedeni yoktur. Birincil (esansiyel) hipertansiyon adı verilen bu yüksek tansiyon türü, yıllar içinde yavaş yavaş gelişme eğilimindedir.

İkincil (sekonder) hipertansiyon

Bazı insanlar altta yatan bir durumdan kaynaklanan yüksek tansiyona sahiptir. Sekonder hipertansiyon adı verilen bu yüksek tansiyon aniden ortaya çıkma eğilimindedir ve primer hipertansiyondan daha yüksek tansiyona neden olur. Çeşitli durumlar ve ilaçlar aşağıdakiler de dahil olmak üzere ikincil hipertansiyona neden olabilir:

– Obstrüktif uyku apnesi

– Böbrek sorunları

– Adrenal bezi tümörleri

– Tiroid problemleri

– Kan damarlarında doğuştan belirli kusurlar

– Doğum kontrol hapları, soğuk algınlığı ilaçları, dekonjestanlar, reçetesiz satılan ağrı kesiciler ve bazı reçeteli ilaçlar gibi belirli ilaçlar

– Kokain ve amfetaminler gibi yasadışı ilaçlar

YÜKSEK TANSİYON İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Kan basıncınız 120/80 mm Hg’nin altındaysa normaldir. Yüksek kan basıncı, 120 ila 129 mm Hg arasında değişen bir sistolik basınç ve 80 mm Hg’nin altında bir diyastolik basınçtır. Yüksek kan basıncı, kan basıncını kontrol etmek için adımlar atılmadığı sürece zamanla kötüleşir. 1. evre hipertansiyon, 130 ila 139 mm Hg arasında değişen bir sistolik basınç veya 80 ila 89 mm Hg arasında değişen bir diyastolik basınçtır. 2. evre hipertansiyon ise 140 mm Hg veya daha yüksek bir sistolik basınç veya 90 mm Hg veya daha yüksek bir diyastolik basınçtır. Bu değerlere göre eğer yüksek tansiyondan şüpheleniyorsanız dahiliye veya kardiyoloji polikliniklerine başvurmanız ve tetkiklerinize göre tedavinizi düzenlemeniz gerekir.