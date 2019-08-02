Bakteri, virüs ve nadiren parazitlerin neden olduğu ve akciğer enfeksiyonu olarak bilinen Zatürre için hangi bölüme/doktora gidilir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz….

ZATÜRRE NEDİR?

Pnömoni yani halk arasındaki bilinen adıyla zatürre, ciğerlerinizdeki hava keselerinin (alveoller) bir enfeksiyondur. Hava keseleri sıvı ya da irinle dolup taşabilir, öksürük, ateş, üşüme ve solunum zorluğu gibi belirtilere neden olabilir. Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Bazı pnömoni türlerinde hasta kişiden sağlam kişilere doğrudan bulaşma riski vardır.

ZATÜRRE BELİRTİLERİ

Zatürrenin belirti ve semptomları, enfeksiyona neden olan mikrop tipi, yaşınız ve genel sağlık durumunuz gibi faktörlere bağlı olarak, hafif ile şiddetli arasında değişir. Hafif belirtiler ve semptomlar genellikle soğuk algınlığı veya grip belirtilerine benzer, ancak daha uzun sürer.

Zatürree belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

– Nefes alırken veya öksürürken göğüs ağrısı

– Karışıklık veya zihinsel farkındalıktaki değişiklikler (65 yaş ve üstü yetişkinlerde)

– Öksürürken balgam çıkarma

– Yorgunluk

– Hızlı, sığ solunum

– Ateş, terleme ve titreme

– Normal vücut sıcaklığından düşük vücut sıcaklığı (65 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde)

– Mide bulantısı, kusma veya ishal

– Nefes darlığı

Yenidoğan ve bebeklerde enfeksiyon belirtisi görülmeyebilir. Ancak; Kusma, ateş ve öksürük olabilir. Huzursuz ve yorgun görünürken enejileri olmayabilir, nefes almakta ve yemek yemekte zorlanabilirler.

ZATÜRRE NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bazen zatürrenin teşhisi zor olabilir, çünkü semptomlar çok değişkendir ve genellikle soğuk algınlığı veya gripte görülenlere çok benzerdir. Pnömoniyi teşhis etmek ve hastalığa neden olan mikropu tespit etmeye çalışmak için doktorunuz tıbbi geçmişiniz hakkında sorular soracak, fizik muayene yapacak ve bazı testler yapacaktır.

Fiziksel muayene sırasında doktor stetoskopla hastanın akciğerlerini dinler. Zatürreden şüphelenirse önce akciğerleri yakından görebilmek için göğüs röntgeni isteyecektir. Akciğer röntgeni durumun zatürre olup olmadığı konusunda doktora yeterli bilgiyi verebilir. Ancak doktorunuz bağışıklık sisteminin durumunu, kandaki oksijen miktarını, solunum yollarının durumu görmek için ekstra testler isteyebilir.

Tam Kan Sayımı: Beyaz kan hücresi sayısı kontrol edilir.

CT Taraması: Akciğerlerin fonksiyonunu görebilmek için yapılan göğüs taraması.

Salya Testi: Belirtilere neden olan organizmaların incelenmesi için kullanılır.

Plevral Sıvı Kültürü: Akciğerlerde sıvı toplandığında yapılır. Zatürreye neden olan bakterileri analiz etmek ve tanımlamak için akciğeri çevreleyen dokuların etrafından az miktarda bir sıvıyı alan prosedür.

Oksimetri: Oksimetre adı verilen bir cihaz aracılığıyla kandaki oksijen miktarı ölçülür.

Bronkoskopi: Akciğerlerin hava yollarına bakmak için kullanılan bir prosedür. Üst solunum yollarının özel bir aletle incelenmesidir.

ZATÜRRE İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Sizde veya çocuğunuzda zatürree belirtileri olduğunu düşünüyorsanız hastalığın daha da kötüleşmesini beklemeyin. Nefes almakta zorlanıyorsanız, dudaklarınızda ve parmak uçlarınızda mavimsi bir renk görüyorsanız, göğüs ağrınız, yüksek ateşiniz veya şiddetli ya da kötüleşen balgamlı bir öksürük varsa hemen doktora başvurun.

Zatürre muayene ve akciğer röntgeniyle tanı konulabilen bir hastalıktır. Zatürre için hastanelerin göğüs hastalıkları bölümüne/doktoruna gidilir.