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2000 yaşında! Ona ‘Druid’ diyolar…

Bilim insanlarıyla birlikte bir çalışma yürüten Karen Fleming adlı sanatçı 2000 yıl önce yaşamış bir kadının yüzünü yeniden oluşturdu. Yüzü yeniden oluşturlan kadının dönemin rahip sınıfına ait önemli bir kişi olduğu düşünülüyor ve bu yüzden bu kadına bilim insanları tarafından "Druid" deniyor. Kadını enteresan kılan farklı bir detay ise hiçbir dişi olmaması, bu yaşadığı dönem için çok nadir rastlanan bir durum olarak görülüyor.

12:39 -
Haberler Bilim - Teknoloji
2000 yaşında! Ona ‘Druid’ diyolar…

2000 sene sonra yeniden yaratılan kadın dikkat çekiyor. Kadına Hilda ismini veren bilim insanlarının düşüncesine göre demir çağında yaşamış bir kadının 60 yıl yaşaması ilginç bir durum. İnsan ömrünün çok daha kısa olduğu dönemlerde yaşayan kadının dişsiz olması da şaşırtıcı bulunuyor. Kadının yüzünü yeniden oluşturan sanatçı Karen Fleming, Hilda’nın büyüleyici bir karakter olduğunu, ölmeden önce hiçbir dişinin kalmamasının çok da bir öneminin olmadığını ancak o dönemlerde 60 yıl yaşamanın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Hem bilim insanları hem de Fleming, bu kadının binlerce yıl önce yaşamasına rağmen aynı bölgede şu an yaşamakta olan diğer insanlarla pek çok orta özelliğinin olduğunu düşünüyorlar.

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