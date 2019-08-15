2000 yaşında! Ona ‘Druid’ diyolar…

2000 sene sonra yeniden yaratılan kadın dikkat çekiyor. Kadına Hilda ismini veren bilim insanlarının düşüncesine göre demir çağında yaşamış bir kadının 60 yıl yaşaması ilginç bir durum. İnsan ömrünün çok daha kısa olduğu dönemlerde yaşayan kadının dişsiz olması da şaşırtıcı bulunuyor. Kadının yüzünü yeniden oluşturan sanatçı Karen Fleming, Hilda’nın büyüleyici bir karakter olduğunu, ölmeden önce hiçbir dişinin kalmamasının çok da bir öneminin olmadığını ancak o dönemlerde 60 yıl yaşamanın büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

Hem bilim insanları hem de Fleming, bu kadının binlerce yıl önce yaşamasına rağmen aynı bölgede şu an yaşamakta olan diğer insanlarla pek çok orta özelliğinin olduğunu düşünüyorlar.