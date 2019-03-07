7 Mart 20.30 Hadi ipucu sorusu: 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt mıdır?

Hadi bu akşam 30 bin lira ödül veriyor. Instagram hesabından yayınlanan ipucu sorusu ve yanıtı haberimizde yer alıyor. “Bugünkü ipucumuz çoğumuz tarafından yanlış bilinen bir yerden geliyor, bakalım siz doğruyu biliyor musunuz? İkili sistem olarak bilinen bilgisayarlarda bilgi toplama ve haberleşmede kullanılan birimlere ne kadar hakimsiniz hadiciler? Örneğin 1 gigabayt genellikle 1000 megabayt olarak biliniyor. Sizce de öyle mi?”

7 MART HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: 1 Gigabayt yani GB = 1.024 MB (megabayt)

1 Megabayt yani MB = 1.024 KB (kilobayt)

1 Gigabayt yani GB = 1.024 MB (megabayt)

1 Terabayt yani TB = 1.024 GB (gigabayt)

İKİLİ SİSTEM NEDİR?

İkili sayılar sayıların 2 tabanında yazılmasıyla elde edilir. Dolayısıyla tüm sayılar 0 ve 1 rakamları kullanılarak ifade edilirler. Elektronik devrelerindeki kolay uygulanabilmeleri nedeniyle günümüz bilgisayarlarının neredeyse tamamında kullanılırlar.

Modern bir dijital bilgisayar, geçmişin analog modellerinden farklı olarak iki durum prensibi ile çalışır; açık veya kapalı. Bu durumlar, elektrik akımının ortamda var olup olmamasına karşılık gelir. Eğer elektrik akımı varsa, anlık durum 1 değerini alır, yoksa 0 değerini alır.