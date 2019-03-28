Abbas Güçlü’nün sunduğu programın adı nedir? (Hadi Gamer 19.30)

Hadi gamer bugün 19.30’da takipçileriyle buluşuyor. Instagram’dan yayınlanan ipucu sorusu şöyle: “Bugün size 6 Mart Çarşamba günü ilk bölümü yayınlanan yeni bir yarışma programının adını soruyoruz sevgili hadiciler. Türkiye'nin oyun geliştiricisini ve oyun yazanını bulacak olan yarışma, dijital oyun dünyasında bir kariyer fırsatı tanıyor. Abbas Güçlü’nün sunduğu bu programı kimler takip ediyor?”

ABBAS GÜÇLÜ’NÜN SUNDUĞU PROGRAMIN ADI NEDİR?

CEVAP: ABBAS GÜÇLÜ İLE BÜYÜK OYUN

Abbas Güçlü ile Büyük Oyun programı Kanal D’de yayınlanıyor. Oyun geliştiricilerinin yer aldığı program hakkında merak edilenler şöyle:

Abbas Güçlü ile Büyük Oyun yarışmasına kimler katılabilir?

Yarışmaya katılmak için üniversite mezunu olmak şart değil. Yalnız, yarışmaya katıldığınız oyun üzerinde ciddi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Yarışmaya katılacak oyunların teknik dayanağı olacağı için bu kriterlere uymayan oyunlar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

Yarışmaya PC oyun ile katılabilir miyim?

Yarışmaya sadece Mobil oyunlar katılabilir.

Yarışmaya birden fazla oyun ile katılabilir miyim?

Yarışmamızın ön elemesine birden fazla proje ile katılım sağlayabilirsiniz. Ancak yarışmada, jürinin onay vereceği tek oyun ile yer alabilirsiniz.

Başvurular ne zamana kadar devam ediyor?

Başvurular, yarışma boyunca devam edecek.

Başvurumun size ulaştığından nasıl emin olacağım?

Başvuru formunu başarıyla doldurduğunuz takdirde ekranda başvurunuzun bize ulaştığına dair bir bildirim görünmektedir.

Başvurumu yaptım. Şimdi ne yapacağım?

Başvurusunu tam ve doğru şekilde yapan adaylar, ön değerlendirmeden sonra telefonla ön elemenin yapılacağı yere davet edilecektir.

Program nerede gerçekleştirilecek?

Program KANAL D stüdyolarında gerçekleştirilecektir.

Ulaşım ve Konaklama nasıl olacak?

Konaklama ve ulaşım yarışmacılara aittir. Finale kalanların konaklaması ise program tarafından karşılanacaktır.

Yarışmaya fikir bazında bir oyun ile katılabilir miyim?

Yarışmanın amacı uygulanabilir oyunları hayata geçirmektir. Bu nedenle adaylar, uygulanabilir fikir ve oyunlarla yarışmaya katılabilirler.

Yarışmaya kaç kişi katılabilir?

Yarışmaya, proje başına en fazla 3 kişi katılabilir.

Şirket olmak gerekir mi?

Yarışmaya katılım için şirketiniz olmak zorunda değil. Bireysel olarak da katılabilirsiniz.

Oyun herhangi bir platformda yayınlanmış olmak zorunda mı, kaç yıl yayınlanmış olmalı?

İOS yada Google Play’de yayınlanmış olmak zorunda değil. 2018 yılında yayınlanmış olması gerekiyor.

Oyunu tek başıma geliştirmek zorunda mıyım?