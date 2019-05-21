ABD’den Huawei kararında değişiklik! Huawei telefonlara ne olacak?

Huawei hakkındaki yaptırım kararı Huawei telefon kullananları ciddi şekilde endişendirdi ancak ABD’den yaptırımlar konusunda önceki açıklamalara nazaran daha yumuşak açıklamalar geldi. ABD, Huawei’ye uyguladığı ticari kısıtlamaları geçici olarak hafifletti.

HUAWEI TELEFONLARA ŞİMDİ NE OLACAK?

BBC Türkçe’nin haberine göre hafifletme kararıyla birlikte Huawei’nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Ancak şirket halen yeni ürünler hayata geçirmek için Amerikan malzemesi almaktan men edilmiş vaziyette.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei’nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD’de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı.

Aynı şekilde geçen hafta alınan karar gereği Amerikan şirketleri de ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiği düşünülen şirketlerden malzeme satın alamayacak.

Daha önce ABD’nin ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiğini açıkladığı Huawei şirketine yönelik güdüen bu kampanya, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının daha da güçlenmesine neden oluyor.

AMERİKA DA ZARAR EDECEK

Ancak ABD’nin geçen hafta aldığı karar şimdiden şirketi vurmuş vaziyette.

Google’ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu.

Alphabet’in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından ise henüz Google cephesinden bir açıklama gelmedi.

ABD’deki çip yapımı ve tasarımı birliğinin başında olan John Neuffer ise bakanlıktan bu kararı daha uzun tutmalarını beklediklerini açıkladı.

Pazartesi günü yayımlanan bir rapora göre bu kısıtlamalar kapsamında Amerikan şirketleri 56,3 milyar dolar bir kayıba uğrayabilir.

Aynı zamanda 74 bin iş tehlikeye girmiş vaziyette.