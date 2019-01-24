ABD’nin gizemli UFO belgeleri yayınlandı

ABD'nin 38 gizli projesinin üzerindeki gizem kalktı. NTV’de yer alan haber göre; ABD Defense Intelligence Agency'ye ait (Savunma İstihbarat Servisi) belgeler yayınlandı.

Yayınlanan belgeler arasında UFO belgeleri de yer aldı. Söz konusu belgelerde ABD'nin lazer silahı, görünmezlik gibi projeler kapsamında milyonlarca dolar harcadığı ortaya çıktı.

Aynı belgelere göre, ABD'deki kurumlar UFO araştırmaları kapsamında 22 milyon dolar (Yaklaşık 120 milyon TL) harcadı. Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama programını fonladığı belirlenmişti.