ABD, Huawei yaptırımlarını kaldırmak için şartını açıkladı

Reuters’ın haberine göre, ABD Hazine Sekreteri Mnuchin, pazar günü yaptığı açıklamada, “Çin ile ticarete devam edersek Çin'den de bu konuda rahatlatıcı tavırlar görürsek belirli garantiler dâhilinde Huawei'ye karşı olan yaptırımlarımızı gözden geçirebiliriz ancak ulusal güvenlik sorunları konusunda yaptırımlarımız devam edecektir” dedi.

GÜVENLİK TEHDİDİ OLARAK GÖRÜLDÜ

ABD, Mayıs ayında ülkenin şirketlerinin teknolojilerini yabancı firmalara satmalarını yasaklamasını sağlayan ve ulusal güvenlik açısından riskli bulduğu firmalara ticari olarak yasak koyan bir yasa çıkartmıştı. Bu yasadan sonra uzun zamandır ABD istihbarat topluluğu tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen Huawei ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. Bu yasayla beraber ABD merkezli şirketler Huawei'ye parça ve yazılım satmayı durdurdu ve bunun sonuncunda da ABD ile Çin arasındaki ticari savaş gittikçe daha da kızgınlaştı.

“ANLAŞMADA HUAWEI’NİN ROLÜ BÜYÜK”

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sürmeye devam ediyor fakat Trump geçen hafta Çin ile yapılacak ticaret anlaşmasında Huawei'nin büyük rolü olduğunu belirtti. Çin ise bunun bir müzakere numarası olduğunu ve ABD'nin baskın karakteri oynamaya çalıştığını söyledi. ABD Hazine Sekreteri Mnuchin ise “Çin anlaşma ile ilerlemek istiyorsa şartlar üzerinde konuşarak ilerlemeye hazırız. Çin eğer ilerleme kaydetmek istemiyorsa Başkan Trump bu yaptırımlarla ilerlemekten çok mutlu olacaktır.” açıklamasını yaptı.