YouTube’a bir ay sonra büyük değişiklik geliyor! Resmen duyuruldu

Youtube’tan yapılan açıklamaya göre ekim ayının sonunda kurallar konusunda büyük değişikliğe gidilecek. Kanal doğrulama izleyici tarafında da güven sağladığı için onaylama kriterleri konusunda değişikliğe giden firma, para kazanma kriterlerinde de değişiklik yapabilir. Özellikle bazı kanalların ırkçı ve nefret söylemi içeren videolarından sonra yetkililer belli değişiklikler yapma kararı aldı.

KRİTERLER DEĞİŞİYOR

YouTube ilk kurulduğunda kanal doğrulama sistemi basit bir algoritmaya bağlıydı. Video paylaşımı popülerleştikçe şirketin üzerindeki yük artmaya başladı. Yeni sisteme göre onaylanmamış kullanıcıların arka plan rengi gri olacak. Kanal isminin yanındaki onay kutucuğunun da kalkacağını belirten yetkililer bu şekilde bir kanalın onaylı olup olmadığı daha kolay anlaşılacak açıklamasında bulundu. Bazı kullanıcıların abone satın alarak sistemi kandırmaya yönelik çalışmalarda bulunduğunu belirten şirket, artık onay alınabilmesi için özel içerik üretilip üretilmeyeceğine de bakılacağının altını çizdi. Bu karar ile birlikte ünlüler ve markalar daha kolay onaylı hesaba sahip olabilecek.