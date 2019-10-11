Afrika’nın ilk akıllı telefonları piyasaya sürüldü!

Afrika, kıta üretimi olan ilk akıllı telefonlaraına kavuştu. Üretici firma Afrika'da üretilen ilk telefonlar olan Mara X ve daha pahallı olan Mara Z adlı iki akıllı telefonu piyasaya sürdüğünü açıkladı.

MONTAJ YERİNE YERLİ ÜRETİM

Mara Group'un ürettiği Mara X ve Mara Z, Afrika'da montaj edilen ilk telefon değil. Fast Company, Mısır, Cezayir ve Güney Afrika'nın kendi telefon markalarına sahip olduğunu belirtiyor. Ancak bu ülkelerin akıllı telefonlarının bütün parçaları Çin'den ve Afrika dışı bölgelerden geliyor.

RUANDA DEVLET BAŞKANINDAN DESTEK GELDİ

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Pazartesi günü yapılan açılış töreninde Mara Group'un yeni tesisini Afrika'nın “İlk yüksek teknoloji ürünü akıllı telefon fabrikası” olarak nitelendirdi. Ruanda Devlet Başkanı, “Mara Telefon, ülkemizde üretilen ve gittikçe artan sayıda kaliteli ürün listesine katılıyor” dedi.

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