Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Afrika’nın ilk akıllı telefonları piyasaya sürüldü!

Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikasının açıldığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Afrika'nın ilk akıllı telefon fabrikasında üretilen tamamı Afrika üretimi olan ilk akıllı telefonlar olan Mara X ve Mara Z piyasaya sürüldü...

18:49 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Afrika’nın ilk akıllı telefonları piyasaya sürüldü!

Afrika, kıta üretimi olan ilk akıllı telefonlaraına kavuştu. Üretici firma Afrika'da üretilen ilk telefonlar olan Mara X ve daha pahallı olan Mara Z adlı iki akıllı telefonu piyasaya sürdüğünü açıkladı.

MONTAJ YERİNE YERLİ ÜRETİM

Mara Group'un ürettiği Mara X ve Mara Z, Afrika'da montaj edilen ilk telefon değil. Fast Company, Mısır, Cezayir ve Güney Afrika'nın kendi telefon markalarına sahip olduğunu belirtiyor. Ancak bu ülkelerin akıllı telefonlarının bütün parçaları Çin'den ve Afrika dışı bölgelerden geliyor.

RUANDA DEVLET BAŞKANINDAN DESTEK GELDİ

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Pazartesi günü yapılan açılış töreninde Mara Group'un yeni tesisini Afrika'nın “İlk yüksek teknoloji ürünü akıllı telefon fabrikası” olarak nitelendirdi. Ruanda Devlet Başkanı, “Mara Telefon, ülkemizde üretilen ve gittikçe artan sayıda kaliteli ürün listesine katılıyor” dedi.

İLGİLİ HABERAfrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kurulduAfrika'nın ilk akıllı telefon fabrikası kuruldu

 

İLGİLİ HABEREssential'den bir ilk! Uzun ve ince telefon modelini tanıttılarEssential'den bir ilk! Uzun ve ince telefon modelini tanıttılar
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more