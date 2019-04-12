Akıllı telefon fiyatlarında son durum! En çok fiyatı değişen model Apple mı Samsung mu?

Geçtiğimiz günlerde birçok ünlü markanın sıfır ve ikinci el cep telefonu fiyatlarında 1.000 liraya varan indirim yapması gözleri akıllı telefon fiyatlarına çevirdi. Türkiye’deki markalar için fiyat/rekabet araştırma hizmetleri sunan BrandZone verilerine göre; e-ticaret sitelerinde akıllı telefon kategorisinde, son bir sene içerisinde en fazla fiyatında değişiklik yapılan modeller belli oldu. 801 kere fiyatı değişen Apple'ın iPhone 7 Plus 32 GB'si fiyatı en çok değişen model olurken; 778 kez fiyatı değişen Apple'ın iPhone 6S 32 GB'si ikinci; 765 kere fiyatı değişen Apple'ın iPhone 7 32 GB'si üçüncü sırada yer aldı. 724 kez fiyatı değişen Huawei'nin Mate 10 Lite'si dördüncü sırada; 693 kere fiyatı değişen Huawei'nin P20 Lite 64 GB'si beşinci sırada yer buldu.

2019'un ilk 3 ayına damga vuran kampanyalar

BrandZone; 2019 yılının ilk 3 ayındaki akıllı telefon kategorisinde teknoloji, hiper marketler, telekom kanalları ve yerel zincirlerin insert, gazete reklamı, TV reklamı, radyo reklamlarında bulunan kampanyaları tek tek ürün, marka, kategori ve özellik bazında inceledi. BrandZone verilerine göre; 2019'un ilk çeyreğinde 5.8 inç ve daha büyük ekranlı akıllı telefonlar yüzde 90'lık kampanya oranı ile ilk sırada yer aldı. Yüzde 7'lik kampanya oranıyla 5.1 inç ve 5.7 inç ikinci sırada yer alırken, yüzde 2'lik kampanya oranı ile 4.2 inç ve 5 inç ekranlı akıllı telefonlar üçüncü sırada yer buldu.

Samsung zirvede yer aldı!

Akıllı telefon kampanya verilerine göre; 2019'un ilk 3 ayında yüzde 32'lik kampanya oranıyla Samsung en fazla kampanya düzenleyen marka oldu. Yüzde 24 ile Apple ikinci; yüzde 19 ile Casper üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 18 ile Huawei dördüncü; yüzde 3 ile General Mobile beşinci; yüzde 2 ile Xiaomi altıncı; yüzde 1'lik oranla LG ve Vestel yedinci sırada yer buldu.

Android liderliği bırakmıyor!

2019'un ilk çeyreğinde en fazla kampanyası yapılan işletim sistemi yüzde 76'lık kampanya oranıyla Android oldu. iOS işletim sistemli akıllı telefonlar ise yüzde 24 ile ikinci sırada yer buldu.

8 ve 6 çekirdekli akıllı telefonlar ilk sırada

8 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları 2019'un ilk 3 ayında yüzde 71'lik kampanya oranıyla ilk sırada yer aldı. 6 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları yüzde 22 ile ikinci; 4 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları ise yüzde 5 ile üçüncü; 2 çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon kampanyaları ise yüzde 0,1 ile dördüncü sırada yer aldı.