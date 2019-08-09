Akıllı telefon pazarında Xiaomi Apple’ı yakaladı!

Akıllı telefon piyasasında kendine ait işletim sistemi ve yüksek fiyatıyla yıllarca fırtınalar estiren Apple’da düşüş gözleniyor. Piyasanın genç oyuncularından olan Xiaomi yükselerek Apple’ı yakalarken, yine yeni sayılabilecek markalardan olan Oppo Apple’ı şimdiden geçti. Akıllı telefon piyasasında ilk 5 sırasıyla şu şekilde; Samsung, Huawei, Oppo, Apple ve Xiaomi.

OPPO GEÇTİ, XIAOMI ZORLUYOR

Apple 35.3 milyon satış yaparak çeyrek bazda yüzde 19, yıl bazında da yüzde 15 düşüş yaşamış. Oppo devreden çıksa bile Apple pazarda ancak üçüncü olabiliyor ve Xiaomi de zorlamaya başladığı için Apple’ın listede yükselmesi zor görülüyor.

Huawei ve Apple arasında bir çekişme görülebilir ancak bu Huawei'nin ticaret yasaklarından etkilenme oranıyla belli olacak.

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