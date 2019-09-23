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Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!

Purdue Üniversitesi'nde yapılan araştırmayla akıllı telefonların şarj kapasiteleri konusunda ciddi gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Yapılan araştırmadan çıkan sonuçlara göre, çalışmaların ilerlemesiyle nanochain kullanılarak telefonların pil kapasitesi ciddi derecede artırılacak.

11:00 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Akıllı telefonların pil kapasitesini artırmak için devrimsel yöntem!

Purdue Üniversitesi'ndeki kimyagerler, daha uzun süre dayanan ve daha hızlı şarj edilebilen lityum-iyon pillerin tasarımı için yeni bir yöntem geliştirdi. Bir pilin tuttuğu şarj miktarı, depolayabileceği lityum iyonlarının sayısına bağlı ve lityumları tutması için akıllı telefonlarda grafit kullanılıyor. Grafit hafif ve pratik olsa da fazla lityum tutamıyor ancak bu konuda yapılan çalışmalar umut veriyor.

İKİ KATI PERFORMANS ALINABİLİR

Grafit elektrotlarla karşılaştırıldığında, nanochain elektrotlarının iki katı lityum iyon kapasitesine sahip. Geçmişte batarya kapasitesini arttırmak için benzer malzemeler kullanıldı ancak bu malzemeler üç kata kadar genişleyebildiklerinden patlayabilecekleri için tehlikeli olarak kabul edildi. Şimdilik bu malzemelerin ne zaman telefonlarımızda kullanılacağı bilimese de yakında batarya performansları konusunda ciddi gelişmeler yaşanacağı tahmin ediliyor.

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