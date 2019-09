Android 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? İşte Android 10 ile gelecek özellikler…

Android 10 yayınladı ancak yeni güncellemeyi sadece Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ın yanı sıra güncelleme desteği sona eren Pixel ve Pixel XL modelleri de aldı. Diğer telefon markalarının akıllı telefonları da kısa süre içinde Android 10 güncellemesini alacak. Peki hangi akıllı telefonlar Android 10 desteği alacak?

ANDROİD 10 İLE GELEN ÖZELLİKLER

Android işletim sisteminin başından bu yana kullanılan tatlı isimlerine veda edilen Android 10'un en göze çarpan yeniliği, daha önce belirttiğimiz gibi karanlık mod desteği Bunun yanı sıra kullanıcılara gezinme çubuğundan kurtaran yeni bir jest navigasyon sistemi eklendi.

Ekran kaydı özelliği sayesinde iPhone'lar ile paralel şekilde herhangi bir harici programa artık ihtiyaç yok. Akıllı yanıtlar özelliği ise gelen bildirimlere göre çeşitli işlem önerilerinde bulunuyor. Örneğin, birisi size konum gönderdiğinde, onu Google Haritalar ile doğrudan açmayı öneriyor.

Gizlilik alanında da önemli yenilikler sunuluyor. Android'in yeni sürümü 50 yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte geliyor. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilmek. Böylece konuma ihtiyaç duyan uygulamaların, kullanılmadığında konumunuza erişmesini tamamen engelleyebiliyorsunuz. Uygulamalar bunu ihlal etmeye çalıştığında, kullanıcı doğrudan bilgilendiriliyor.

Android 10, 5G bağlantısı noktasında da yeni özellikleri barındırıyor. Geliştiricilerin kullabildiği API‘lerde genişletilmeler yapıldı. Uygulamanın çalıştığı telefonda hızlı ve yüksek bir ağ bağlantısı olup olmadığını anlamak için yeni API'ler kullanılabilir hale geldi. Bu sayede yeni oyun ve uygulamalar daha zengin ve sürükleyici bir hale gelebilir.

Bununla birlikte yapay zeka teknolojisinde de önemli yenilikler bulunuyor. Google dünya genelinde bulunan 466 milyon sağır ve işitme engelli kişi için geliştirdiği Live Caption özelliğini de tanıttı. Yeni özellik video izlerken ve görüntülü görüşmeler sağlarken, kişinin altyazı ile anlık olarak bilgilendirilmesini sağlar. Ayrıca konuşan kişinin söyledikleri, başka dillere de anlık olarak çevirilebiliyor.

ANDROİD 10 DESTEĞİ ALACAK TELEFONLAR

Google

Pixel – Pixel XL – Pixel 2 – Pixel 2 XL – Pixel 3 – Pixel 3 XL – Pixel 3a – Pixel 3a XL

ASUS

Asus Zenfone 5Z – Asus Zenfone 6 – Asus ROG Phone 2

BlackBerry

BlackBerry Key2 – Essential Phone – Essential Phone

Huawei

Huawei Mate 20 Pro – Huawei P30 Pro – Huawei P30 – Huawei P30 lite – Huawei Mate 20 – Porsche Design Mate 20 RS – Porsche Design Mate 10 – Huawei Mate 20 X – Huawei Mate 20 X (5G) – Huawei P20 Pro – Huawei P20 – Huawei Mate 10 Pro – Huawei Mate 10 – Huawei P smart 2019 – Huawei P smart+ 2019 – Huawei P smart Z

HTC

HTC U12 Plus – HTC U11 Plus – HTC U11 – HTC U11 Life

LG

LG G8 – LG G8 ThinQ – LG V50 ThinQ – LG G7 One

Motorola

Moto Z3 – Moto Z3 Play – Moto One Vision – Moto One Action – Moto One – Moto One Power – Moto G7 Plus – Moto G7 – Moto G7 Power – Moto G7 Play

OnePlus

OnePlus 5 – OnePlus 5T – OnePlus 6 – OnePlus 6T – OnePlus 7 – OnePlus 7 Pro

Nokia

Nokia 8.1 – Nokia 9 PureView – Nokia 8 Sirocco – Nokia 7.1 – Nokia 6.1 – Nokia 5.1 – Nokia 4.2 – Nokia 3.2 – Nokia 2.2

Samsung

Galaxy Note 10 – Galaxy Note 10 Plus – Galaxy Fold – Galaxy S10 serisi – Galaxy S9 serisi – Galaxy Note 9 – Galaxy A9, A8, A7, A6+ (2018) – Galaxy A80, A70, A50, A40, A30, A20, A20e, A10 – Galaxy J8+, J8, J6+, J6 – Galaxy M30, M20, M10 – Tab S5e, Tab S4 – Tab A 10.1 (2019) – Tab A 10.5 (2018)

Sony

Sony Xperia 1 – Sony Xperia 10 – Sony Xperia XZ3 – Sony Xperia XZ2 – Sony Xperia XZ2 Compact – Sony Xperia XZ2 Premium

Xiaomi

Xiaomi Mi 9 – Xiaomi Mi 9 SE – Xiaomi Mi 8 – Xiaomi Mi 8 Pro – Xiaomi Mi 8 Explorer Edition – Xiaomi Mi MIX 2S – Xiaomi Mi MIX 3 – Xiaomi Mi MIX 3 5G – Xiaomi Mi A2 – Xiaomi Mi A2 Lite – Pocophone F1