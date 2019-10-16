Android 10’a alışamadan Android 11 resmi olarak doğrulandı

Bu haber, Google’ın ekim ayının sonuna doğru gerçekleşecek ‘Android Dev Summit’ için yol haritasını açıkladığı sırada ortaya çıktı. Android 11 için hazırlıkları anlatan bir başlığın varlığı, Android 10’u kısa süre içerisinde Android 11’in takip edeceğini gösteriyor.

Chip.com.tr’nin aktardığına göre, Android 10 duyurulduğunda Google, alfabetik yerine sayı tabanlı bir isimlendirme sistemi ile devam edeceğini söylemişti ve görünene göre kod isimleri için de aynı sistem söz konusu.

Bahsi geçen başlıkta kullanılan ‘Scoped Storage’ (Kapsamlı Depolama) ise uygulamaların erişebildikleri bilgileri ve dosyaları organize etme yöntemlerinden biri olarak tanımlanabilir.

Buradaki amaç, güvenliği arttırırken uygulamaların okuma ve yazma hızlarını da iyileştirmek. Özelliğin Android 10’un bir parçası olması bekleniyordu ancak geliştiricilerin, özelliğin uygulanma yönetimine yönelik şikayetleri üzerine ertelenmişti.