Android Pie güncellemesi telefonlara geliyor? Android Pie özellikleri neler?

Google tarafından getirilen ve güncellemesi yapılan yeni işletim sistemi Android Pie oldukça merak ediliyor. Android, Pie güncellemesini bazı cihazlar için yayına sundu. Peki, hangi telefonlarda Android Pie var? İşte güncelleme gelen cihazlar…

ANDROID PIE GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

Samsung Galaxy J7 Pro (Yayınlandı)

Nokia 3 (Yayında)

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus (Güncelleme yayınlandı)

Samsung Galaxy S8+ ve S8 Plus (Güncelleme yayınlandı)

Huawei P10 (Güncelleme yayınlandı)

Huawei P20 (Güncelleme yayınlandı)

Xiaomi Mi 8 (Güncelleme yayınlandı)

Xiaomi Mi 8 Lite (Güncelleme yayınlandı)

ASUS Zenfone 4 Max (Güncelleme gelecek)

ASUS Zenfone 4 Selfie (Güncelleme gelecek)

Nokia 7 Plus (Güncelleme yayınlandı)

Nokia 6.1 (Güncelleme yayınlandı)

ASUS Zenfone 4 Max (Güncelleme gelecek)

ASUS Zenfone 4 Selfie (Güncelleme gelecek)

Nokia 7 Plus (Güncelleme yayınlandı)

Nokia 6.1 (Güncelleme yayınlandı)

HTC 11 (Güncelleme gelecek)

Sony Xperia XZ1 (Güncelleme geldi)

Sony Xperia XZ1 Compact (Güncelleme geldi)

Sony Xperia XZ Premium (Güncelleme geldi)