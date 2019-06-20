Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu! İşte o Huawei modelleri…

Google ile yaşanan sorun nedeniyle Huawei’nin yeni Android güncellemelerini almayacağı iddia ediliyor; ancak durum pek de öyle değil.
ABD’nin Çinli teknoloji üreticisi Huawei’ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek ve Huawei’nin iş ortaklarıyla çalışmak için 2 ay süresi daha var. Bu zamanı kullanıcıların lehine değerlendirmek isteyen şirket, İtalyan haber kaynağı HDBlog’a göre bir dizi Huawei telefonlara Android Q güncellemesini dağıtacak.
ANDROİD GÜNCELLEMESİ GELECEK HUAWEİ MODELLERİ
– Huawei P30 Pro
– Huawei P30
– Huawei P30 Lite
– Huawei Mate 20 Pro
– Huawei Mate 20
– Huawei Mate 20X 5G
– Huawei P Smart 2019
– Huawei P Smart + 2019
– Huawei P Smart Z
– Huawei P20 Pro
– Huawei P20