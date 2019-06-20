Android Q güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu! İşte o Huawei modelleri…

Google ile yaşanan sorun nedeniyle Huawei’nin yeni Android güncellemelerini almayacağı iddia ediliyor; ancak durum pek de öyle değil.

ABD’nin Çinli teknoloji üreticisi Huawei’ye yönelik yasaklamaları 19 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek ve Huawei’nin iş ortaklarıyla çalışmak için 2 ay süresi daha var. Bu zamanı kullanıcıların lehine değerlendirmek isteyen şirket, İtalyan haber kaynağı HDBlog’a göre bir dizi Huawei telefonlara Android Q güncellemesini dağıtacak.

ANDROİD GÜNCELLEMESİ GELECEK HUAWEİ MODELLERİ

– Huawei P30 Pro

– Huawei P30

– Huawei P30 Lite

– Huawei Mate 20 Pro

– Huawei Mate 20

– Huawei Mate 20X 5G

– Huawei P Smart 2019

– Huawei P Smart + 2019

– Huawei P Smart Z

– Huawei P20 Pro

– Huawei P20

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