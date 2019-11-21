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Android’te kamera açığı! Rahatça izleyebiliyorlar…

Bir güvenlik firması 100 milyon Android cihazın etkilenebileceği bir açık keşfetti. Bazı film ve dizilerde hackerların bilgisayar, cep telefonu gibi cihazların kameralarına izinsiz erişim sağladığını görmüşsünüzdür, işte o maalesef gerçek oluyor! İşte Android kamera açığı konusunda korkutan ayrıntılar...

10:07 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Android’te kamera açığı! Rahatça izleyebiliyorlar…

Güvenlik araştırmacıları Android cihazlardaki izin politikalarını ihlal ederek kameraya erişim sağlanabildiğini keşfetti. Bu açıktan 100 milyon Android cihazın etkilenebileceği düşünülüyor.

İZİN VERMESENİZ DE ERİŞİM SAĞLIYOR

ShiftDelete’de yer alan habere göre; Örneğin, Instagram uygulamasının kamera erişimini kapattığınızda uygulama doğrudan kameraya erişim sağlayamıyor. Ancak keşfedilen açık ile birlikte izin alınmayan herhangi bir özelliğe erişim sağlamak mümkün. Android kamera açığı sayesinde saldırganlar kullanıcıların cihazlarına izinsiz erişim sağlayabiliyor. Zararlı yazılımlar henüz antivirüs programları tarafından tespit edilemiyor.

GÜNCELLEMELERİ TAKİP EDİN

Şirket bu güvenlik açığı için Google ile iletişime geçti. CVE-2019-2234 kodu ile yayınlanan güvenlik açığının Google Kamera uygulamasının güncellenmesi ile birlikte ortadan kalkacağını belirten yetkililer birçok kullanıcının halen bu güncellemeyi kurmadığını açıkladı.

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