Apple, iOS 13’le güvenliği artırıyor! Uygulamalar artık takip edemeyecek

Apple, iOS 13'te güvenlik konusunda kontrolü daha fazla ele almak istiyor. 9to5Mac ve başka yerlerdeki bazı beta denetleyicileri, gelecek güncellemenin konumunuzu isteyen uygulamaların alabildikleri konum bilgilerini kısıtlayabildikleri yeni bir bildirim paneli keşfetti. Bunun yanı sıra, panelde uygulamanın sizi nerelerde takip ettiğini gösteren bir harita ve neden takip ettiğini gösteren açıklamalar bulunacak. Eğer açıklamalar içinizi rahatlatmadıysa, konum bilgilerinizi sınırlayabilirsiniz.

GİZLİLİK KONUSUNDA CİDDİ BİR AÇIK

Konum verilerini toplama aslında gizlilik konusunda ciddi bir açık; farkında olmadan konum verilerinin kullanıcı uygulamalarında veya mobil işletim sistemi uygulamalarında varsayılan olarak açık gelmesi de sıkıntı yaratabilir. Bu nedenle bu veriler üzerinde daha bilinçli ve doğru hareket etmek kişisel verilerin gizliliği konusunda önem arzediyor. Apple'ın diğer platformlarından watchOS, MacOS veya tvOS sistemlerinde konum verisi toplama konusunda bu kadar ciddi hareket edilmiyor.