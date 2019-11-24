Apple’dan flaş karar! Apple Store’da o bölüm artık yok

Apple’ın internet mağazasında, ürün hakkındaki yorumların yer aldığı bölüm kaldırıldı.

Chip.com.tr’nin aktardığına göre, Apple Store’daki ürünlerdeki ‘Puanlar ve İncelemeler’ bölümünün en azından ABD, İngiltere ve Avustralya’da artık görünmediği fark edildi.

Hafta sonunda yaşanan değişikliğin nedeni tam olarak bilinmiyor. Firmanın yorumları kaldırmasının nedeninin, bu bölümün az kullanılması ve bakımının maliyetine değmemesi olabileceği düşünülüyor.

Bir başka nedenin ise bazı ürünlere gelen olumsuz yorumları gizlemek olabileceği düşünülüyor; Lightning’den 3.5mm kulaklık jakına dönüştürücü, 735 tek yıldızlı yoruma sahipti ve çoğu kullanıcı, iPhone’un kulaklık girişinin kaldırılmasından şikayetçiydi.

Değişikliğin geçici olma ihtimali de bulunuyor.