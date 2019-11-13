Apple’ın 16 inç MacBook Pro modelinin tanıtımı için geri sayım!

Apple, yeni bir MacBook Pro modelini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni modelde devrimsel büyük değişiklikler beklenmezken, göze çarpacak en büyük özellik olarak ise 15 inç modeli yerine 16 inçlik model olması bekleniyor.

TANITIMI BUGÜN GERÇEKLEŞEBİLİR

Tanıtımının bugün yapılması beklenen MacBook Pro’nun 15 inç MacBook’a göre daha ince çerçevelere sahip olması beklenirken, kelebek Klavyesinden de vazgeçileceği konuşuluyor. Bunun haricinde ise içerisinde eski model ile aynı donanımları paylaşması bekleniyor.

FİYATI 2000 – 3000 DOLAR ARASINDA

Apple tarafından tanıtılacak olan yeni modelin Aralık ayında satışa çıkarılması hedeflenirken, 2000 – 3000 dolar arasında bir başlangıç fiyatına sahip olacağı iddia ediliyor.