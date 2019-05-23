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Bir şirket daha Huawei ile anlaşmasını sonlandırdı!

Huawei telefonlar, bildiğiniz üzere bir süre önce ABD pazarından kara listeye alınmıştı. Bu doğrultuda Android lisansı iptal edilen Huawei’ye bir darbe de İngiliz çip tasarımcısı ARM’den geldi. ARM’nin, Huawei Kirin işlemciler için olan aktif sözleşmeleri ikinci bir emre kadar askıya alacağı ortaya çıktı.

14:00 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Bir şirket daha Huawei ile anlaşmasını sonlandırdı!

ABD ypatırımı sebebiyle Huawei ile ilgili işbirliğini durdurma kararının ardından, ARM de bu gruba dahil oldu. ARM, Huawei ile işbirliğini durdurma kararı aldığını açıkladı. Bugün BBC'de yayımlanan haberde ARM'nin, Huawei Kirin işlemciler için olan aktif sözleşmeleri ikinci bir emre kadar askıya alacağı ortaya çıktı.

HUAWEI KENDİ ÇİPLERİNİ GELİŞTİRECEK

Gelen bilgilere göre İngiliz çip tasarımcısı ARM, ABD'deki ticari kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, Huawei ve ona bağlı tüm kuruluşlar ile olan aktif sözleşmelerin durdurulması talimatını verdi. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir analist, ARM'in bu hamlesini uzun vadeli olması halinde Huawei'nin faaliyetleri için “üstesinden gelinemez” olarak niteledi. Aynı analist, Huawei'nin birçok telefon modelinin şu anda ARM'in teknolojisi ile inşa edilmiş çiplere sahip olduğunu ve bunlar için lisans ücreti ödediğini kaydetti. Ayrıca bu hamlenin Huawei'nin kendi çiplerini geliştirme çalışmaları başlatmasında büyük rol oynayacağını ifade etti.

MATE 30 ÇIKABİLECEK Mİ?

Google'ın Android lisansını iptal etmesinden sonra kendi işletim sistemini geliştirmeye başlayan Huawei, bugünkü yaşanan gelişmeden sonra Kirin işlemcilerinde HiSilicon ve ARM mimarisini kullanamayacak. Bu gelişmeden sonra, tüm gözler Huawei Mate 30 serisine güç verecek olan Kirin 985 işlemcisine çevrildi.

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