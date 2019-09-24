Boston Dynamics’in yeni robotu görenleri şaşkına çevirdi!

ABD’li Boston Dynamics isimli robot ve yazılım şirketi yeni geliştirdiği robotun tanıtım videosunu yayımladı.

Videoda görünen robotun yaptığı hareketlere birçok insan inanamadı. Daha önce de benzer tipte robotlarla zıplama ve koşma gibi üstün denge yeteneği gerektiren hareketleri yaptığı bilinen Boston Dynamics robotlarının son olarak gerçekleştirdiği aerobik hareketleri teknolojinin geldiği son noktayı gösterir düzeydeydi.

Videodaki robotun yaptığı aerobik hareketleri yüzde 80 başarıyla gerçekleştirdiği belirtilirken bu oranın bir insanın yapabileceğinden çok daha başarılı sayıldığı öğrenildi.

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BOSTON DYNAMICS NEDİR?

Boston Dynamics insana benzetim amaçlı dinamik robot ve yazılımların tasarım ve inşasında uzmanlaşmış bir mühendislik şirketidir. İlk defa hayvanlar gibi koşabilen ve manevralar yapabilen robotu geliştiren Amerikan Ulusal Mühendislik Akademisi üyesi Marc Raibert ve çalışma arkadaşlarının Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki çalışmalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Marc Raibert ve çalışma arkadaşları 1992 yılında şirketin kuruluşunu gerçekleştirmişlerdir. Şirketin faaliyet alanı söz konusu bu geliştirmeye uygun olarak robotikte yenilik getiren uygulamalar ve sistemler geliştirme çizgisinde devam etmektedir.