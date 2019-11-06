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Bu da oldu! iPhone 11 Pro görünümü 2 dolar…

iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtıldığı tarihlerde farklı kamera tasarımıyla çok konuşulmuştu. Genel olarak görüntüsü çok beğenilmeyen modelin diğer yandan hayranları da azımsanamayacak kadar çok. Yüksek fiyatıyla dikkat çeken iPhone 11 Pro'nun farklı kamera tasarımını kendi telefonlarına taşımak isteyenler için farklı bir kamera koruyucu piyasaya sürüldü. Enteresan kamera koruyucusu sayesinde iPhone 11 Pro görünümlü farklı modeller türedi...

13:32 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Bu da oldu! iPhone 11 Pro görünümü 2 dolar…

Akıllı telefonlarda güncel modele sahip olma tutkusunu dindiremeyen ancak ekonomik olarak da bunu karşılayamayacak olanlar için Çin’den şaşırtıcı bir çözüm geldi. Son zamanların en yüksek fiyatlı telefonlarından olan iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’in arka kamera tasarımını önceki iPhone modellerine taşıyan kamera koruyucusu Çin üzerinden dünyaya satılmaya başlandı.

2 DOLAR FARKLI 3. KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

Kamera koruyucu olarak satılsa da iPhone 11 Pro kullanıyormuş gibi görünmek isteyenlerin tercihi olan ürün, farklı internet sitelerinde 2 dolar dolaylarında satışta. Satıştaki sahte telefon kamerası, iPhone X, iPhone XS ve iPhone Max modellerine uygun olarak üretiliyor.

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Son güncelleme: 13:33 06.11.2019
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