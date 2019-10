Call Of Duty Mobile nasıl indirilir? Call Of Duty Mobile klavye ve mause desteğiyle geliyor!

Call Of Duty Mobile bugün oyun tutkunlarıyla buluşacak. Call of Duty’in yeni mobile oyununa klavye ve mouse desteği gelecek. Call Of Duty mobile bugün ücretsiz olarak Google Play ve App Store'de yerini alacak. Oyun genel olarak kendi alanında en iyi oyunlar arasında hem uzun bir tarihe hem de sağlam bir alt yapıya sahip. Ülkemizde Türkçe olarak mağazalarda yerini alacak olan Call of Duty mobil storelar da Activision ve Tencent Call of Duty® ismi ile yayınlanacak. Oyun PUBG Mobile’ın Call Of Duty evreninde geçen bir klonu gibi olacak.

CALL OF DUTY MOBİLE NASIL İNDİRİLİR?

Google Play ve Apple AppStore’dan kolayca indirilebilecek olan oyun ücretsiz olacak ancak oyun içi satın almalar aktif olacak. Bilgisayarlarda emulatörle oynamak için ise detaylar yakındahttps://www.callofduty.com/mobile adresinden açıklanacak.

EMULATÖRLE BİLGİSAYAR EKRANLARINA TAŞINACAK!

Call Of Duty'i bekleyen milyonlarca oyun sever için müjdeli bir açıklama yapıldı. Oyun, Gameloop Android emülatörüyle bilgisayarla klavye ve Mouse ile oynanabilecek. Aynı PUBG Mobile’daki gibi GameLoop emülatörüyle oyuna giriş yapıldığında yalnızca emilatör ile oynayan kullanıcılarla oynanabilecek. Akıllı telefon veya tabletlerle oynayacak kullanıcılar yalnızca aynı segmentteki kişilerle oynayacak.