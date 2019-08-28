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Çernobil felaketi oyun oluyor: Chernobylite yolda…

Çernobil dizisinin ardından dünyayı Çernobil ile ilgili içerikler, videolar kasıp kavuruyor. Çernobil fırtınası oyun dünyasında da esecek gibi görünüyor. Chernobylite adlı oyun Çernobil patlamasının 30 yıl sonrasında geçerken oyunun bu senenin sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

10:08 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Çernobil felaketi oyun oluyor: Chernobylite yolda…

Çernobil yıllar sonra yine dünyanın gündeminde. Çernobil’in dizinin ardından gündem olmasıyla birçok kişi Çernobil felaketiyle ilgili konuları araştırmaya başladı. The Farm 51 adlı oyun firması ise Çernobil felaketini bilgisayarlarımıza ve oyun konsollarımıza getirmeyi vadediyor.

ÇERNOBİL PATLAMASINDAN 30 YIL SONRA…

Oyunda oyuncular nükleer enerji santralinin patlamasından 30 yıl sonra korkularıyla yüzleşmeye ve sevdiklerini kurtarmaya çalışan bir fizikçiyi canlandıracak. Ancak oyun sandığınız kadar kolay olmayacak. Canlandıracağınız karakterle elektrik santralinde garip, doğal olmayan ve aksiyon dolu olayları yaşayacak, garip yaratıklarla mücadele edecek, keşifler yapacak ve karakterin hikayesini siz yönlendireceksiniz.

Chernobylite’nin bilgisaylar için 2019 yılı sonlarında piyasaya çıkması beklenirken oyunun tam sürümününse 2020’nin ilerleyen günlerinde yayınlanacağı tahmin ediliyor. Tarih belli olmasa da oyun PS4 ve XBOX One’da da olacak.

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Son güncelleme: android-time 10:14 28.08.2019
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