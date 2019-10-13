Çin’de yeni siber güvenlik yasası yürülüğe giriyor

Son yıllarda çıkardığı yasalar ve siber güvenlik alanına yaptığı yatırımlarla ülkede kullanılan internet üzerinde gücünü arttıran Çin, bu kez şirketlerin hoşuna gitmeyecek bir yasayı 1 Ocak 2020‘de yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

YABANCI ŞİRKETLER DE DENETLENECEK

İlk olarak 2016 yılında kabul edilen yasa ile birlikte internet üzerinde adım adım çalışan Çin, 1 Aralık 2018 tarihinde Kamu Güvenliği Bakanlığı planının tamamını uygulamaya koymasının ardından hazırlanan yeni sistemde artık ülkede bulunan yabancı şirketler ve yatırımcılar da siber güvenlik yasasına dahil olmak zorunda.

Ülkede sunucusu olan hiçbir firmanın muaf olamayacağı sistemde VPN kullanımı, şifreli mesajlaşma, herhangi bir ticari sır taşıma, anonimlik yasak olacak. Aynı sistem yabancı şirketler için olduğu gibi yerli şirketler için de geçerli olacak.

2020’DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

1 Ocak 2020‘de yürürlüğe girecek Yabancı Yatırım Yasası ile birlikte Çin şirketleri ile yabancı şirketler arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu yabancı şirketlerin de her konuda, patentler ve ticari sırlar gibi tüm bilgileri Çin devletine sunması gerektiği anlamına geliyor. Çin tabanlı iletişim ağlarından geçecek her veri Siber Güvenlik Bürosu tarafından denetlenebilecek.