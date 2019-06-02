‘Da Vinci’nin şifresi’ | Samsung Galaxy Note 10 hızlı şarj desteği artabilir

Galaxy Note 7'de yaşadığı facia sonrasında batarya konusunda daha temkinli davranan Samsung, özellikle hızlı şarj konusunda Huawei gibi rakiplerinin gerisinde kaldı. Ancak, bu durumun Ağustos ayında değişmesi bekleniyor.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİ ARTABİLİR

Geçtiğimiz yıl kullanıcılar ile buluşturulan ve 4000 mAh kapasiteli bataryaya ev sahipliği yapan Galaxy Note 9, 15 W hızlı şarj desteğine sahip. Sızdırılan ilk raporlarda Note 10'un 25W hızlı şarj desteği sunacağı belirtilmişti.



‘DA VİNCİ’Nİ ŞİFRESİ’

Akıllı telefonlar konusundaki sızıntıları ile tanınan Ice Universe, Leonardo da Vinci‘yi gösteren ve üzerinde 101101 yazan bir resim paylaştı. Bu rakamlar yani 101101 ikili sayı sistemine çevrildiğinde 45 sayısı ortaya çıkıyor.

Samsung'un Note 10 modeline Da Vinci kod adını verdiğini göz önünde bulunduran teknoloji basını, bu görselin 45 W hızlı şarjın müjdesi olduğunu düşünüyor. Yani, yeni amiral gemisi 45 W hızlı şarj desteğine sahip olabilir.