Dikkat dinleniyor olabilirsiniz! FaceTime’da büyük açık

Apple'ın görüntülü konuşma uygulaması FaceTime üzerinden yapılan grup konuşmalarında keşfedildi. Buna göre, telefona bir çağrı geldiğinde aranan kişinin mikrofonu aktive oluyor ve cevap veren olsun olmasın arayan kişinin arananı gizlice dinlemesine imkan veriyor.

Sorun FaceTime üzerinde iPhone ya da iPad ile yapılan aramada bir grup araması yaptığınızda ortaya çıkıyor. Bu aramalarda arama yapıldığı andan itibaren karşı tarafın sesi duyuluyor. Benzer şekilde sizin de sesiniz karşı tarafa gidiyor. Üstelik aramaya yanıt vermeden önce de bu sesleri duyuyorsunuz.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don't answer#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) 28 Ocak 2019