E-Devlet Mobil Hat Sorgulama: İşte mobil hat iptal işlemi

Vatandaşlar, e-Devlet’te bulunan Mobil Hat Sorgulama sayfası sayesinde adına kayıtlı herhangi bir mobil hat olup olmadığını, ya da bilgisi dahilinde adına kayıtlı mobil hat bulunup bulunmadığını öğrenebiliyor. İşte e-Devlet’ten mobil hat sorgulama ve adınıza kayıtlı hatların kapatılma işlemiyle ilgili detaylar…

E-DEVLET’TEN MOBİL HAT SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

MOBİL HAT SORGULAMA VE İPTAL ETME İŞLEMİ

Başka biri üzerine kayıtlı hattın kullanılması ve hat ile usulsüz işlemlerin yapılması sonucunda araştırmada ilk olarak hattın sahibine ulaşılacak ve konuyla ilgili bilgisine danışılacaktır. Bu açıdan kişilerin herhangi bir sorun yaşamaması adına hatlarının durumunu kontrol etmesi gerekmektedir. Hat kontrolü için devlet sitesi gerekli desteği sunmaktadır. Tüm operatörlerde bulunan hatlar için sorgulama yapılabildiği için kişiler bu konudaki işlemlerini online olarak sonuçlandırabilmektedir. Üstelik yapılacak sorgulama sonrasında kişilerin telefon numaralarını da görebilmesi, karşılaştırma ve inceleme yapmasını kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan istenildiği zaman direk online uygulama üzerinden aşağıda belirtilen adımları takip ederek sizler de işlem yapabilirsiniz. Üstelik hizmetler ücretsiz bir şekilde kullanılabilmektedir.

MOBİL HAT İPTALİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

E devlet mobil hat sorgulama yaptıktan sonra kişilerin kendi haberi olmadan açılan bir hattın bulunduğu ve kullanımda olduğunu gördükten sonra hat iptalinin yapılması gerekmektedir. Hat iptali için ise GSM operatörlerinin aranması yeterli olacaktır. Hat iptal işlemlerinde operatörler arasında farklılık yaşanabilmektedir. Bu nedenle de kişilerin yapacağı işlemlerde ilk olarak müşteri hizmetleri ile görüşülmesi ve daha sonra alınacak bilgilere göre hat kapatma işlemlerinin yapılması yararlı olacaktır.

E devlet mobil hat sorgulama işlemleri ile birlikte kişilerin herhangi bir yasal sorunla karşılaşmaması için sorgulama yapılarak bilgi alınması sağlanmaktadır. Bu bakımdan kişilerin e devlet mobil hat sorgulamayarak konu hakkında bilgi alması gerekmektedir. E devlet mobil hat sorgulama alanında kişilerin herhangi bir bilgi girmesine gerek kalmadan direk kişi üzerine kayıtlı hatlar listelenmektedir. Bu açıdan sonuç sayfası üzerinden yapılacak inceleme ile birlikte hangi operatörde kayıtlı numaranın olduğu ya da hatların numaraları görülerek kontrol edilebilir.

E devlet üyeliği bulunan herkesin yararlanabileceği işlemlerde üyelik girişi sonrasında e devlet mobil hat sorgulama hizmetine tıklanması yeterli olacak ve hemen sonuç sayfası üzerinden inceleme yapılabilecektir.