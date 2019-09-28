Elon Musk uzay gemisini bugün tanıtacak! Hedef Mars’ı kolonileştirmek…

Elon Musk, Mars'ın kolonileştirilmesi ve uzay turizmi kavramının oluşturulması konusunda planlarını sürekli dile getiriyor ve bu noktada Starship prototipleri üzerinde çalışıyor. Birçok farklı prototip ve Teksas körfezinde yapılan denemenin ardından yeni Starship Mk1 bugün sunulacak.

Starship halves being joined pic.twitter.com/7pdxfh8e81 — Elon Musk (@elonmusk) September 27, 2019

50 METRE UZUNLUĞUNDA!

Son verilere göre, Starship Mk1 10 metrelik genişliğe ve 164 feet yani 50 metre uzunluğa sahip. İlk deneme uçuşunda, en kısa sürede 20 kilometre yüksekliğe havalanabilen üç büyük Raptor motoru ile donatıldı.

MARS’TA KOLONİ HAYALİ

Starship Mk1 hakkındaki tüm detayları hem de bu uzay gemisi ile ilgili planlarını detaylandırması bekleniyor. Bu sunumda da Mars'ta bir şehir kurma konusundaki planlarını yineleyeceği düşünülüyor.