Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Elon Musk uzay gemisini bugün tanıtacak! Hedef Mars’ı kolonileştirmek…

Uzay turizmi başlatma planlarını bir süredir tekrarlayan Elon Musk, kendi şirketi olan SpaceX'te yaptığı çalışmalarla sürdürüyor. Uzay turizmi için hazırlanan yeni SpaceX Starship Mk1 roketi bugün Elon Musk tarafından sunulacak. Dikkat çeken bu hamle diğer gezegenlerin daha ulaşılabilir konumlar haline gelmesinde büyük bir adım olarak görülüyor...

11:59 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Elon Musk uzay gemisini bugün tanıtacak! Hedef Mars’ı kolonileştirmek…

Elon Musk, Mars'ın kolonileştirilmesi ve uzay turizmi kavramının oluşturulması konusunda planlarını sürekli dile getiriyor ve bu noktada Starship prototipleri üzerinde çalışıyor. Birçok farklı prototip ve Teksas körfezinde yapılan denemenin ardından yeni Starship Mk1 bugün sunulacak.

50 METRE UZUNLUĞUNDA!

Son verilere göre, Starship Mk1 10 metrelik genişliğe ve 164 feet yani 50 metre uzunluğa sahip. İlk deneme uçuşunda, en kısa sürede 20 kilometre yüksekliğe havalanabilen üç büyük Raptor motoru ile donatıldı.

MARS’TA KOLONİ HAYALİ

Starship Mk1 hakkındaki tüm detayları hem de bu uzay gemisi ile ilgili planlarını detaylandırması bekleniyor. Bu sunumda da Mars'ta bir şehir kurma konusundaki planlarını yineleyeceği düşünülüyor.

İLGİLİ HABERNASA simülasyon yayınladı! Evreni yutabilecek kapasitede...NASA simülasyon yayınladı! Evreni yutabilecek kapasitede...
Bilim Mars NASA Teknoloji tweet Twitter uzay
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more