Eski NASA çalışanından heyecanlandıran uzaylı açıklaması…

NASA yıllardır Mars görevleriyle Kızıl Gezegen üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. NASA’nın 1970’lerde gerçekleştirdiği Mars görevleri, Mars’ın kızıl toprağından örnekler almıştı. Bu örneklerde bazı mikroorganizmalar ortaya çıkmış fakat NASA yeterli delil olmadığını iddia etmişti.



ESKİ ÇALIŞANDAN HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Webtekno’da yer alan habere göre NASA'nın eski ve önemli çalışanlarından biri olan Gilbert Levin, Scientific American dergisine yazdığı yazıda ilginç bir açıklama yaptı. Gilbert, 1970'lerde gerçekleştirilen Viking görevlerinde uzaylı yaşamına dair birkaç ipucu elde ettiklerini açıkladı. Ayrıca yazısının bir kısmında Mars'ta hayat olabileceğinin zıttını çıkaran bir kanıt olmadığını da söyledi.

Levin, Mars toprağını organik bileşiklerle birleştirerek herhangi bir CO2 (Karbondioksit) olup olmadığını kontrol ediyordu. 1997 yılına gelindiğinde ise Levin, bu testlerde pozitif sonuç alındığını söyledi. Viking araçlarından birisi, Mars’ta bir mikroorganizma bulmuştu. Testlerde alınan pozitif sonuç yalnızca bir teste ait değil, dört teste aitti. Levin, 10 Ekim 2019'da yayınladığı yazısında Dünya'da sıkça kullanılan bir mikroorganizma testinin o zamanlarda pozitif sonuç verdiğini söyledi. İki Viking aracı da mikroorganizma bulmayı başarmıştı.