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Eskişehir Hamamyolu’na Aydınlatma Tasarımı Ödülü

Eskişehir’in Hamamyolu Caddesi’ni cazibe merkezi haline getiren Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi’ne bu kez de LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri’nde sokak aydınlatması kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kemal ATLAN / Eskişehir
15:07 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Eskişehir Hamamyolu’na Aydınlatma Tasarımı Ödülü

Eskişehir'deki Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi LIT Aydınlatma Tasarımı Ödülleri'nde (LIT Lighting Design Awards) Sokak Aydınlatması kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül töreni 15-16 Ağustos'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinde gerçekleştirilecek.
Hamamyolu Park ve Meydan Düzenlemesi Projesi, “Yılın Kentsel Tasarım Projesi” , “En Başarılı Tarihsel Dönüşüm” gibi dallarda da birçok ülkede ödül almıştı

HAMAMYOLU PARK VE MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ

Geri dönüştürülebilir ahşap kompozit kullanılarak oluşturulan peyzaj elemanlarından, su sistemlerinden ve yoğun bitki dokusundan oluşan “Yeşil yaya aksı” Odunpazarı'ndan Porsuk nehrine doğru uzanıyor.
Proje bu bağlantıyı kentsel ölçekte güçlendirirken, üç boyutlu topografyasıyla ziyaretçilerine kent dokusunu farklı bir bakış açısıyla deneyimlemelerini sağlıyor.

PROJEDE NELER VAR?

Odunpazarı'nın en önemli turistik simgelerinden olan el yapımı camların gömülmesiyle oluşturan 1,2 km uzunluğundaki meydan, Odunpazarı Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde tasarlanan heykellerinde yerleştirilmesiyle kent için bir sergi alanına dönüşüyor. Aynı zamanda projede birçok kafe alanları, çocuk oyun alanları ve havuzlar yer alıyor.

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