Evrenin derinliklerinden gelen radyo sinyali keşfedildi

Bilim insanları uzayın derinliklerinden gelen yeni bir radyo sinyali keşfettiklerini duyurdu. Yeni bulunan sinyal yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktan Dünya'ya geliyor.

Bilim insanlarının yeni radyo sinyali keşfi evrende yalnız olmadığımıza yönelik araştırmaları teşvik edecek kadar önemli görülüyor. Yeni sinyalin en büyük özelliği kendini tekrar ederek gelmeye devam etmesi.

Şu ana kadar yaklaşık 6 kez yakalanan radyo sinyalinin tam lokasyonu bulunamasa da 1,5 milyar ışık yılı uzaklığındaki bir galaksiden geldiği düşünülüyor. Bilim insanları şimdiye kadar sadece 60 radyo sinyali bulmuştu ancak bunlardan sadece biri kendini tekrar ediyor. Radyo sinyallerinin önemine vurgu yapan bilim insanları, sinyallerin insanlar gibi gelişmiş canlılar sayesinde ya da uzayda meydana gelen patlamalar sonucu oluşabileceğinin de altını çiziyor.