Facebook ve Amazon’dan milyon dolarlık proje! Deepfake videoları ortaya çıkarılacak

Üstün bir kopyalama yeteneğine sahip olan Deepfake, bir kişinin yüzünü olduğu gibi kopyalıyor ve kopyalanan yüzün başka fotoğraflarda veya videolarda kullanılmasına olanak sağlıyor. Amazon ve Facebook’un desteklediği ‘Deepfake Detection Challenge’ adı ile anılan operasyon ile yazılımın kullanıldığı videolar ortaya çıkarılacak. Yapay zeka uzmanları eşliğinde yürütülecek olan operasyonun maliyeti ise 1 milyon dolar.

100 BİNDEN FAZLA ÖRNEK VAR

Kozlarını birleştiren 2 büyük şirket, 2 profesörden yardım alacak. Bulut teknolojisinin önemli bir rol oynayacağı bu tarihi hamle, uzun soluklu olacak. Zira Facebook, kendi araştırma görevlilerine analiz edilmek üzere video örnekleri gösterecek.



Shiftdelete’te yer alan habere göre; Operasyon, 5000 video örneğinin incelenmesi ile başlayacak. 100.000'den fazla örneğe sahip olduğunu söyleyen sosyal medya platformu, aralık ayında düzenlenmesi planlanan bir konferansta ilgili konu hakkında bilgiler verecek.

Bu altyapının kullanıldığı videoları tespit etmek amacı ile başlatılan operasyonu destekleyen diğer büyük oluşumlar şu şekilde: Microsoft, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, New York Times ve Oxford Üniversitesi.