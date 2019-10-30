Facebook ve Instagram, cinsel çağrışım yapan emolojileri yasaklıyor!

Facebook, Güncellenen Topluluk Standartları ile çevrimiçi cinselliği önlemeye çalışıyor. WebTekno’da yer alan habere göre; cinsel amaçlı kullanılan sebze, meyve gibi emolojilerin artık cinsellikle ilgili ifadeler ile aynı kategoride sayılacağı belirtiliyor.

EMOLOJİLER CİNSEL YORUMLARDA YER ALMAYACAK

Bu yeni kurallara göre, patlıcan veya şeftali emojileri, yorumlarda cinsel ifade olarak kullanılamayacak. Ek olarak, kullanıcılar çıplaklık sansürlemek için emoji kullandıkları fotoğraflarını yayınlayamayacak. Facebook, bu politikanın ‘yetişkinler arasında cinsel karşılaşmaları kolaylaştıran, teşvik eden veya koordine eden herhangi bir içeriği engellemek’ olduğunu belirtiyor.

Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, kılavuzlarındaki son güncellemenin platformdaki sistematik değişikliklerin bir parçası olduğunu söyledi. Facebook sözcüsü, “Bu güncellemeyle politikanın kendisi veya onu nasıl uygulattığımız konusunda hiçbir şey değişmedi. Sadece topluluğumuz tarafından daha net anlaşılması için dili güncelledik” dedi.