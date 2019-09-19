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Facebook’tan itiraf geldi! Sesimizi dinliyor ve kaydediyorlarmış…

Sosyal medya platformlarının kişisel bilgileri toplama konusu sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya devi Facebook'tan bu konuda çok önemli bir itiraf geldi; Facebook insanların sesini kaydettiklerini ve üçüncü taraflarla paylaştıklarını kabul etti.

13:23 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Facebook’tan itiraf geldi! Sesimizi dinliyor ve kaydediyorlarmış…

Facebook geçtiğimiz aylarda sistemlerin doğruluğunu kontrol etmek için seslerin dinlendiğini kabul etmiş ve tepki çekmişti. Tepkiler üzerine şirket Messenger aracılığıyla gönderilen sesli mesajlarda kullanılan denemeyi “duraklattığını” söylemişti ancak ses dinleme ve kaydetme konusunda bir detay daha ortaya çıktı.

“SESLERİ İNSANLARIN İNCELEMESİNİ BIRAKTIK”

Facebook yetkilisi kaydedilen sesleri başka insanların dinlediğini şu sözlerle itiraf etmiş oldu; Facebook yöneticisi Andrew Bosworth “Geçen ay ses etkileşimlerinin insan incelemesini duraklattık. İnsanlara daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayan bir plan üzerinde çalıştık” dedi.

Büyük tepki toplayan ve geri adım atan sosyal medya devi, halen Portal aygıtlarında insanların seslerini kaydetmeye devam ediyor, ancak kullanıcılara bu seçeneği devre dışı bırakma imkânı sunuyor. Ses dinleme ve kaydetme konusu “Facebook Portal” cihazlarını kullananları etkiliyor.

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ABD Facebook Messenger sosyal medya Teknoloji
Son güncelleme: 13:53 19.09.2019
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