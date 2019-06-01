Galaxy M40 özellikleri ve fiyatı sızdırıldı

11 Haziran tarihinde Hindistan'da tanıtılacak olan Galaxy M40 ile model sayısı dört olacak. Daha önce sızdırılan bazı raporlar sayesinde bilgi sahibi olduğumuz telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıktı.

GALAXY M40 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

shiftdelete.com’da yer alan habere göre; 6.3 inç büyüklüğündeki delikli Infinity-O ekranı 1080×2340 piksel çözünürlük sunan telefon, gücünü Snapdragon 675 işlemciden alıyor. 11 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli işlemci Kryo 460 çekirdeklerine ve Adreno 612 GPU'ya ev sahipliği yapıyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefonun ön tarafında 16 Megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Arkada yer alan 32 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra genişi açılı kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik ediyor.

3500 mAh kapasiteli bataryadan beslenen ve Android Pie ile kutudan çıkan telefon, yaklaşık 287 dolar fiyat etiketine sahip olacak.