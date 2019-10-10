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Google Haritalar için karanlık mod özelliği geliyor

Son dönemde birçok uygulamanın yeri sürümlerinde kullanıma sunduğu karalık mod Google tarafından Gmail ve Chrome ardından Haritalar için de kullanılmaya başlanacak. Google Haritalar için gelecek olan gece modu özelliği ile profiller "karanlık" şekilde kullanılabilecek.

12:10 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Google Haritalar için karanlık mod özelliği geliyor

Google, Haritalar uygulaması için karanlık mod temasını Instagram sayfasında paylaşarak, kullanıcıların beğenisine sundu. Paylaşılan videoda Android, Google Haritalar uygulamasının normal hali ile karanlık mod kullanan halini karşılaştırdı. Peki karalık mod ne zaman gelecek?

GOOGLE HARİTALAR KARANLIK MOD ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Google tarafından servis edilen görüntüden anlaşıldığı üzere ilgili tema henüz geliştirilme aşamasında. Karanlık mod adına bekleyenlerin öğrenmek istediği bir diğer bilgi ise çok sevilen temanın yayımlanma tarihi.

Google tarafından görüntülerin ardından en çok merak edilen konuların başında Google Haritalar uygulamasına gece modu özelliği ne zaman gelecek? Google ve Android cephesinden yapılan ortak açıklamada çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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