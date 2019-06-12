Google Maps’ten yeni özellik: Taksiciler artık yolu uzatamayacak

Bugünlerde yolculuk paylaşım hizmetlerinin popülerliği göz önüne alındığında, bu özellik yeni bir bölgeye seyahat ederken son derece yararlı olabilir. Tek yapmanız gereken konum ve hedefinize girdikten sonra en alttaki “Daha güvende kalın” a dokunup rota dışı uyarıları almayı seçin.

Uygulamayı açtıktan sonra telefonunuzu bırakabilir, hatta cebinize yerleştirebilirsiniz . Google Haritalar sizi hesaplanan rotadan 500 metre saptığında fark eder ve uyarı vermeye başlar. Bunu yaparak, taksimetrenin fazla yazmasını engelleyebilir veya sizi istemediğiniz başka bir yere götürmeye çalıştığını önceden fark edip polise haber verebilirsiniz.

Menzil 500 metreye ayarlandığı için sürücünün, trafikten veya kazadan kaçınmak için dolambaçlı yoldan gitmesi gerektiğinde telefonunuzu sürekli uyarı gelmesi engellenmiş oluyor. Şimdiye kadar, rota dışı özelliği yalnızca Hindistan‘da etkin görünüyor. Yakın bir zamanda global pazarda da etkin olması bekleniyor.



Bu özellik, Google Maps'in son zamanlarda üzerinde çalıştığı birçok özellikten sadece bir tanesi. Uygulama, son zamanlarda hız kameralarının konumlarını gösterme özelliğinin yanı sıra yeni hız ölçer özelliğini de aldı. Yakında bir zamanda Google Maps uygulaması, A noktasından B noktasına nasıl ulaşacağını bulmaktan çok daha fazlası olacak.

GOOGLE HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI

‘Stay Safer’ seçeneğiyle adından da anlaşılacağı gibi ilk olarak yalnız seyahat edenlerin daha güvenli bir yolculuk geçirmesi planlanıyor. Testler de muhtemelen bu yüzden kaçırma ve taciz olaylarının çok sık yaşandığı Hindistan’da başlatıldı. Bunun yanında özellik sayesinde taksicilerin fazla ücret alabilmek için yolu uzatmasının da önüne geçilecek. Google ‘Stay Safer’la ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmazken söz konusu özellik ilk olarak mobil yazılım topluluğu XDA-Developers’ın editörleri tarafından farkedildi. Özelliğin ne zaman dünya genelindeki kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.