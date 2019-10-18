Google mobil veri tasarrufu uygulaması Datally’i kaldırıyor

İlk defa 2017 yılında kullanıma sunulan Datally sayesinde uygulamalar tarafından kullanılan veri miktarını görmek ve yakınlardaki Wi-Fi erişim noktalarını bulmak mümkün oluyordu. Fakat artık yeteri kadar kullanılmayan Datally uygulaması Play Store üzerinden kaldırıldı.

ANDROİD 10’DA YER ALMIYOR

Google’da başarısız projeler arasında kendine yer bulan Datally, Play Store'dan kaldırılmasına rağmen uygulama mevcut kullanıcılar için çalışmaya devam ediyor. Ancak Android 10 ile uyumlu olmadığı için yeni telefon ve güncellemelerde artık kendine yer bulamayacak.

GOOGLE RESMİ AÇIKLAMA YAPMADI

Uygulamanın tamamen sonlandırıldığına dair Google henüz bir açıklama yapmazken, Play Store'dan kaldırıldığı doğrulanıyor.

GOOGLE BİRÇOK UYGULAMANIN FİŞİNİ ÇEKTİ

Dünyanın sayılı teknoloji ve hizmet üreticileri arasında yer Google daha önce de başarısız olan uygulamalarına son vermişti. 100’ü aşkın hizmet veya servise Google tarafından son verilirken aralarında Google Hangouts, Google+, Inbox gibi bilindik uygulamalar da yer alıyordu.