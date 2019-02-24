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Google oyun konsolu çıkarabilir

Son yıllarda donanım alanında büyük yatırımlar yapan Google'ın bir oyun konsolu geliştirdiği iddia edildi.

22:32 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Google oyun konsolu çıkarabilir

ABD’nin San Francisco kentinde 19 Martta düzenlenecek olan oyun geliştiricileri konferansına katılacak Google’ın burada konsolu duyuracağı düşünülüyor.

İddialara göre, ‘Yeti’ adı verilen bir stream servisi üzerinde çalıştığı bilinen Google bu iki projeyi birleştirecek bir konsol tasarlıyor olabilir. Daha önce de Xbox’ın da bulut tabanlı bir oyun konsolu geliştirdiği iddiası gündeme getirilmişti.

Söz konusu iddialar, bir sonraki nesli bulut oyunculuğunun mu şekillendireceği sorusunu akıllara getirdi.

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