Google uygulamaları nasıl yüklenir? Google’ın Türkiye kararının ardından ne olacak?

Google’ın dün yaptığı açıklamayla duyurduğu Türkiye kararı birçok kullanıcı tarafından merakla karşılandı. Google’ın Türkiye’de çıkacak yeni modellere destek vermeyeceğini açıklaması ne anlama geliyor? Türkiye’deki cihazlara Google servisleri nasıl yüklenecek?

GOOGLE’IN TÜRKİYE’DEN DESTEĞİNİ ÇEKİNCE NE OLACAK?

Karar sonrasında geri adım atılmazsa Türkiye’de satılacak yeni Android cihazlarda, Google Play, Gmail, YouTube, Google Maps gibi çok kullanılan uygulamalar yüklü gelmeyecek. Google’ın Android mağazası olan Google Play’de yüklü olmadığı için uygulamalar internet üzerinden ancak APK olarak kurulabilecek.

GOOGLE UYGULAMALARI NASIL YÜKLENECEK?

Google’ın geçtiğimiz aylarda Huawei’ye uyguladığı yaptırımda olduğu gibi Türkiye’deki yeni cihazlarda Gmail, Google Play, YouTube gibi uygulamalar yüklü olmayacağı için telefon ilk kullanımda alışılmışın dışında bir görüntüde olacak. Uygulamaların APK olarak kurulmasında bir engel bulunmadığı için öncelikle Google Play’ın güvenlilir bir kaynaktan APK olarak indirilmesi ve kurulması diğer uygulamaların edinilmesini kolaylaştıracak. Google Play cihaza kurulduktan sonra diğer uygulamalar mağaza üzerinden indirilerek kullanılabilecek.