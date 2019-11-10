Google ve Twitter’dan tepki çeken reklam politikası

Çocuklara yapılan aşıların alerjiye yol açtığı ya da ileride Alzheimer'e neden olduğunu öne süren birçok aile, aşı yaptırmayı redderek hem kendi hem de başka çocukların sağlığını tehlikeye atıyor. Özellikle kızamık gibi hastalıkların aşı karşıtlığı nedeniyle arttığı tahmin ediliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden yayılan haberler ve makaleler yanlış bilgi içeriyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya şirketleri aşı karşıtlığı içeren reklamları kabul etmeyeceklerini belirtmişti. Shiftdelete’te yer alan habere göre; bir oluşum Google, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ve Snapchat gibi platformlara aşı karşıtlığı ile ilgili reklam vermeyi denedi. Facebook, Instagram, SnapChat ve YouTube bu reklamları yayınlamadı ancak Google ve Twitter aşı karşıtı sitelerin reklamlarını onayladı.

Facebook ve Instagram her ne kadar reklamların yayınlanmasına izin vermese de yakın zamanda aşı karşıtı grup ve sayfaların bilgilendirme yapmalarına izin verirken sağlık kuruluşlarının reklamlarını kaldırmıştı.

Amerikan Pediatri Akademisi sözcüsü Dr. Sean O'Leary, aşı karşıtlığı ile ilgili reklamların sosyal medya üzerinden yayılması ve insanların yanlış bilgilendirilmesini skandal olarak nitelendirdi. O'Leary reklamlar için “Yanlış bilgilerin yayılmasına sebep olarak çocuklara aktif olarak zarar veriyorlar. Aşı karşıtlığı ile ilgili yazı bulunan ve yanlış bilgilendirme yayan kuruluşların reklamlarını kabul etmemeliler.” dedi.