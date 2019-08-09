Google’da tatil trendi “Ücretsiz kamp alanları”

Yıllardır ekonomik olması sebebiyle tercih edilen kamp tatilleri son dönemde birçok çevrenin ilgisini çekmeye başladı. Yaşadığı yükselişle kamp tatili anahtar kelimesi de internetin popüler kelimeleri arasında yer aldı. SEMrush, geçtiğimiz 3 yılda yapılan çevrimiçi aramaları baz alan araştırmasına göre ‘ücretsiz kamp alanları' internette en fazla aranan tatil alternatifi olurken, kiralık karavan ve araç kiralama en çok aranılanlar listesinde yerini aldı.

DOĞA VE KEŞİF HEYECANI OTEL TATİLİNİ YENDİ

Son 3 yıl içinde kamp, kamp çadırında ve kamp malzemelerinde yüzde 230, karavan kiralama yüzde 120 ve kamp tatili ile çadır tatili yüzde 80, kamp tatil yerleri aramaları ise yüzde 85 arttı. Otel araması ise aynı 3 yıllık süreçte sadece yüzde 170 oranında arttı. Genel olarak mekan ve kamp eşyasıyla ilgili aramalar önceki yıllara göre yüzde 500 artış gösterdi.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN EN İYİ KAMP ALANLARI LİSTESİ