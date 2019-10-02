Google’dan, Android’e trafik kazalarında hayat kurtaran uygulama

Son dönemde birçok yeni özellik ve uygulama açıklayan Google bu kez kullanıcıların karşısına trafik kazalarında hayat kurtarabilecek biz çözüm ile çıkıyor. Personal Safety isimli bir Android uygulaması geliştiren Google, araba kazalarını tespit edebilme ve otomatik olarak acil yardım hatlarını arayabilme özelliklerine sahip olacak.

GOOGLE UYGULAMASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Kişisel Güvenlik yani Personal Safety uygulaması, kaza geçirip geçirmediğinizi tespit etmek için telefonunuzun konumundan, hareket sensörlerinden ve ortam sesi algılama özelliğinden faydalanacak.

Özellikle hassas ivmeölçer ile ufak darbelerin bile algılanabileceği söylenirken, kaza belirlendiği zaman uygulama açılıyor ve size iyi olup olmadığınızı soruyor. İki seçenek çıkaran uygulama, iyi olduğunuzu teyit etmenizi ya da acil çağrı talep edilmesini istiyor. Kullanıcı yanıt vermezse uygulama, acil yardım hattını kendi kendine aramaya başlıyor.

TÜRKİYE’YE GELİŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL

İlk etapta yalnızca ABD'de kullanıma sunulması planlanan uygulamanın, Google'a ait Pixel 4 cihazlarına özel olduğu söyleniyor. Uygulamanın daha sonra Türkiye dâhil farklı ülkelerde ve farklı Anroid cihazlarında kullanıma sunulup sunulmayacağı ise henüz bilinmiyor.