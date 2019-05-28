Google’dan büyük hamle! Huawei telefonlar listeden kaldırıldı…

Google Huawei’yi desteklenen telefonlar listesinden kaldırdı. Bu hamleyle birlikte Google Play Store, Huawei telefonlarda artık bulunmayacak; bu da Google servislerinin bu telefonlarda artık çalışmayacağı anlamına geliyor. Google’ın Huawei’nin Android lisansını iptal etmesiyle büyük bir tartışmanın fitili alevlenmiş ve son olarak ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’ye 90 gün ek süre tanımıştı. Bu hamlelerden mevcut durumda kullanımda olan telefonların etkilenmeyeceği tahmin ediliyor.

HUAWEI İÇİN ANDROID DÖNEMİ BİTTİ

Huawei’nin geçtiğimiz aylarda dünyaya duyurduğu Huawei P30 Pro telefonu, diğeri ise esnek ekranlı yapısıyla bir ilk olan Huawei Mate X’de listeden kaldırıldı. Huawei Mate 20 Pro’ da Android Q Beta programı dışında kaldı. Bu hamleler geniş pencereden bakınca Huawei için Android döneminin kapandığını gösteriyor.