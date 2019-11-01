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Google’dan önemli atak! Akıllı saat pazari için önemli satın alma…

Fitbit‘in, Google tarafından satın alınacağı son birkaç gündür konuşuluyordu. Nihayet anlaşmaya varıldı ve Google Fitbit’i resmen satın aldığını duyurdu.

21:48 -
Haberler Bilim - Teknoloji
Google’dan önemli atak! Akıllı saat pazari için önemli satın alma…

Google, özellikle sağlık alanında giyilebilir teknoloji ürünleriyle öne çıkan Fitbit’i satın aldı. Şirket, Wear OS işletim sistemiyle akıllı saat pazarına daha sağlam adımlarla girmek istiyor.

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Reuters'in ortaya çıkardığı bu satın alma için Google'ın 2.1 milyar dolar ödediği açıklandı. Google'ın donanımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Rick Osterloh, bu satın alma sonrasında Wear OS işletim sistemine daha fazla yatırım yapılacağını ve daha fazla giyilebilir cihazın satışa sunulacağını belirtti.

Fitbit'in satın alma sonrasındaki basın açıklamasında, toplanan sağlık verilerinin Google reklamları için kullanılmayacağı özellikler vurgulandı. Google,Wear OS ile giyilebilir ürün pazarına girmek için yıllarını harcadı.

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Son güncelleme: 22:03 01.11.2019
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