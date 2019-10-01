Google’dan PC ve Laptop kullanıcıları için büyük değişim!

Geçtiğimiz günlerde 21. yaşını kutlayan Google, kendi sisteminde bazı değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Kullanıcıların istediği veri ve bilgilere ulaşmasını kolaylaştıracak değişim bir süredir mobil cihazlarda kullanılıyordu.

GOOGLE’DAN ARAMA SONUCU YENİLİĞİ

Son dönemde görsel arama ekranındaki değişiklik ve ‘Keşfet’ özelliği ile kendini yenileyen Google, bu kez masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için önemli sayılacak bir adım atıyor.

Mobil cihazlarda kullanılan ve kullanıcıların işlerini kolaylaştıran ara yüz masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için de kullanılmaya başlanacak. Arama sonuçlarını daha işlevsel bir hale getiren bu sistem, bir kullanıcının araştırma yapmasını kolaylaştırıyor.

Konu hakkında açıklama yapan Google yönetimi; “Size tek bir arama vasıtasıyla önceden belirlenmiş olan ve herhangi bir kategoride yer alan bilgileri sunmak yerine, yaptığınız aramalarla en alakalı olan alt başlıkları gösterebiliriz ve sizin internet üzerinden çeşitli bilgileri elde etmenizi kolaylaştırabiliriz.” dedi.